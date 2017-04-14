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11:12 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани разбилась девушка, упавшая с 16 этажа

В Казани на улице Завойского накануне погибла 21-летняя Александра Б., которая выпала с 16 этажа дома. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.

ЧП случилось 13 апреля в 3 часа ночи.

 — Девушка, приехавшая в Казань из Вятских Полян, выпала из окна, от полученных при падении травм она скончалась на месте происшествия, — сообщили ProKazan.ru.

По предварительным данным, прежде девушка из-за постоянных конфликтов со своим возлюбленным часто пыталась покончить жизнь самоубийством.

Сейчас по данному факту Следственный комитет ведет доследственную проверку.

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