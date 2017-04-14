В Казани разбилась девушка, упавшая с 16 этажа
В Казани на улице Завойского накануне погибла 21-летняя Александра Б., которая выпала с 16 этажа дома. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.
В Казани на улице Завойского накануне погибла 21-летняя Александра Б., которая выпала с 16 этажа дома. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.
ЧП случилось 13 апреля в 3 часа ночи.
— Девушка, приехавшая в Казань из Вятских Полян, выпала из окна, от полученных при падении травм она скончалась на месте происшествия, — сообщили ProKazan.ru.
По предварительным данным, прежде девушка
Сейчас по данному факту Следственный комитет ведет доследственную проверку.