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16:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде грузовик со стройматериалами провалился под асфальт

«Газель» ушла колесом под асфальт в Кировском районе Волгограда.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в четверг, 13 апреля, на улице имени 64-й Армии. Нагруженная строительными материалами «Газель», подъехав во дворе к многоэтажному дому, провалилась левым задним колесом в яму. По их словам, под тяжестью транспорта асфальт провалился примерно на полметра.

Отметим, что извлечь «Газель» удалось при помощи другого автомобиля после полной ее разгрузки.

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