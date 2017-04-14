Четыре станции петербургского метро закрыли из-за неисправного состава
Рабочие устраняют поломку.
Рабочие устраняют поломку.
В Петербурге закрыты 4 станции «оранжевой» ветки метро, передает
На вход и выход не работают «Улица Дыбенко», «Ладожская» и «Проспект Большевиков». Станция «Новочеркасская» закрыта только на вход. Кроме того, пассажиры не могут попасть в переход между «Владимирской» и «Достоевской».
По предварительной информации, на «оранжевой» ветке сломался состав. В настоящее время рабочие устраняют неисправность.