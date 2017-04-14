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11:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Четыре станции петербургского метро закрыли из-за неисправного состава

Рабочие устраняют поломку.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге закрыты 4 станции «оранжевой» ветки метро, передает пресс-служба городской подземки. Ограничения начались утром 14 апреля.

На вход и выход не работают «Улица Дыбенко», «Ладожская» и «Проспект Большевиков». Станция «Новочеркасская» закрыта только на вход. Кроме того, пассажиры не могут попасть в переход между «Владимирской» и «Достоевской».

По предварительной информации, на «оранжевой» ветке сломался состав. В настоящее время рабочие устраняют неисправность.

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