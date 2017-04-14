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11:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Стартует процесс по второму делу Сандакова

19 апреля в Советском райсуде Челябинска стартует процесс по второму уголовному делу экс-заместителя южноуральского губернатора Николая Сандакова.

Источник: УралИнформБюро

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе суда, предварительное слушание начнется в 10 утра.

Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в виде услуг ЧОП «Питон». Директор предприятия Игорь Калугин обеспечил Сандакову круглосуточную вооруженную охрану на сумму более 1,9 миллиона рублей. Взамен обвиняемый помог предприятию при заключении госконтракта.

В Советском райсуде рассматривается еще одно дело против Сандакова — о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

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