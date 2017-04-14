Стартует процесс по второму делу Сандакова
19 апреля в Советском райсуде Челябинска стартует процесс по второму уголовному делу
19 апреля в Советском райсуде Челябинска стартует процесс по второму уголовному делу
Как пояснили «Уралинформбюро» в
Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в виде услуг ЧОП «Питон». Директор предприятия Игорь Калугин обеспечил Сандакову круглосуточную вооруженную охрану на сумму более 1,9 миллиона рублей. Взамен обвиняемый помог предприятию при заключении госконтракта.
В Советском райсуде рассматривается еще одно дело против Сандакова — о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.