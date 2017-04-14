Житель Челябинска, избивший женщину-врача, стал фигурантом уголовного дела

Дело будет расследоваться по ст.116 УК РФ (побои) и по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

«Следственный комитет вновь напоминает, что будет жестко пресекать каждый случай нападения на врача и привлекать злоумышленников, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Челябинска мужчина избил женщину — участкового врача, которая приехала на вызов к его дочери 1994 г. р.

В результате у медика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы.

Со ссылкой на пресс-службу УМВД города также сообщалось, что когда женщина переступила порог квартиры, на нее напал домашний пес.

Проверка инцидента СУ СКР по Челябинской области проводилась по материалам СМИ.