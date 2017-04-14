Житель Челябинска, избивший женщину-врача, стал фигурантом уголовного дела
Челябинск. 14 апреля.
Челябинск. 14 апреля.
Дело будет расследоваться по ст.116 УК РФ (побои) и по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
«Следственный комитет вновь напоминает, что будет жестко пресекать каждый случай нападения на врача и привлекать злоумышленников, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности», — сказано в
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Челябинска мужчина избил женщину — участкового врача, которая приехала на вызов к его дочери 1994 г. р.
В результате у медика диагностированы закрытая
Со ссылкой на
Проверка инцидента СУ СКР по Челябинской области проводилась по материалам СМИ.