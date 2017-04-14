Раненый депутатом инспектор ДПС заявил, что тот был его учителем

Челябинск, 14 апреля — Дарья Дубровских, АиФ-Челябинск. Инспектор ДПС Василий Волков был знаком с экс-депутатом из Уйского района Евстафием Задельным, который ударил полицейского ножом в грудь, сообщает с заседания суда по делу Задельного корреспондент «АиФ-Челябинск».

Василий Волков сказал, что Задельный был его школьным учителем — вёл черчение.

«Я предложил Задельному дунуть в алкотестер… на что прибор показал максимальную степень опьянения, — сказал Василий Волков. — Задельный заявил, что он депутат, но отпустить я его не мог, будь он депутатом или моим учителем, он нарушил закон».

По данным следствия, ночью 17 августа 2016 года на автодороге Чебаркуль — Магнитогорск Задельный находился за рулём «ВАЗ-2107» в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину для составления протокола, в служебном автомобиле обвиняемый достал нож и ранил одного из инспекторов. Полицейского чудом спасли врачи.

Напомним, суд начался сегодня с участием коллегии присяжных заседателей. Перед началом процесса пришлось заменить одного из присяжных. Затем было зачитано обвинительное заключения, а после показания дал коллега пострадавшего инспектора Василия Волкова. Он тоже является потерпевшим, так как Задельный угрожал ножом и ему. Во время выступления мужчина не смог сдержать эмоций и вышел, чтобы успокоиться, затем продолжил давать показания.

Сам бывший народный избранник с самого начала прятал лицо от камер и попросил не снимать его. Мотивировал тем, что у него случился инсульт, когда он узнал, что о нём пишут в СМИ. Вину он признал частично.

Адвокат обвиняемого попросил суд изменить состав на менее тяжкий. Защитник при этом сказал, что сотрудники ДПС находились не при исполнении служебных обязанностей, а просто охраняли общественный порядок.