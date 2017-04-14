Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Личный опыт: «Как мы продавали свою квартиру в новостройке»
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Не уступит ни сантиметра»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Уйгурская проблема Китая
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
11:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Следователи нашли серийного маньяка, убившего 19 женщин в Новосибирске

С осени 1998 года по июль 2005 года мужчина знакомился на улицах города Новосибирска и убивал молодых женщин, следователи нашли основного подозреваемого и направили обвинения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Следователи нашли серийного маньяка, убившего 19 женщин в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

С осени 1998 года по июль 2005 года мужчина знакомился на улицах города Новосибирска с молодыми женщинами и предлагал последним провести совместно время.

«При получении согласия женщин злоумышленник на личной машине приезжал совместно с ними на безлюдные участки, где совершал убийства потерпевших. С целью сокрытия преступлений обвиняемый расчленял их тела, а останки каждой из жертв оставлял в разных местах территории областного центра и его окрестностей. Возраст потерпевших — от 18 лет до 31 года», — рассказали следователи.

За эти годы следователи проверили более 5 тысяч мужчин, допрошено свыше 8 тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. Объём уголовного дела составляет более 60 томов.

В рамках проверки всех версий о личности серийного убийцы на базе ДНК-лаборатории следственного управления генотип сравнивался с биологическими образцами мужчин, отрабатывавшихся на причастность к совершению преступлений.

В 2016 году было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом одного мужчины. 23 апреля 2016 года 52-летний житель Новосибирска был задержан, его заключили под стражу.

Собранная доказательная база позволила 14 апреля 2017 года предъявить фигуранту дела окончательное обвинение. Вину в совершении убийств он не признал.

Согласно выводам экспертов, обвиняемый не страдает психическими расстройствами.

Обвиняемому инкриминирован пункт «а» части 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц), в скором времени суд рассмотрит обвинительное заключение и вынесет приговор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пенсионерка упала со второго этажа вместе с балконом в Искитиме
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД РФ предложил проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
EBU: Россия не сможет принять участие в Евровидении
Россия продолжит сотрудничество с Казахстаном по «Байконуру»
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь