Следователи нашли серийного маньяка, убившего 19 женщин в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

С осени 1998 года по июль 2005 года мужчина знакомился на улицах города Новосибирска с молодыми женщинами и предлагал последним провести совместно время.

«При получении согласия женщин злоумышленник на личной машине приезжал совместно с ними на безлюдные участки, где совершал убийства потерпевших. С целью сокрытия преступлений обвиняемый расчленял их тела, а останки каждой из жертв оставлял в разных местах территории областного центра и его окрестностей. Возраст потерпевших — от 18 лет до 31 года», — рассказали следователи.

За эти годы следователи проверили более 5 тысяч мужчин, допрошено свыше 8 тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. Объём уголовного дела составляет более 60 томов.

В рамках проверки всех версий о личности серийного убийцы на базе ДНК-лаборатории следственного управления генотип сравнивался с биологическими образцами мужчин, отрабатывавшихся на причастность к совершению преступлений.

В 2016 году было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом одного мужчины. 23 апреля 2016 года 52-летний житель Новосибирска был задержан, его заключили под стражу.

Собранная доказательная база позволила 14 апреля 2017 года предъявить фигуранту дела окончательное обвинение. Вину в совершении убийств он не признал.

Согласно выводам экспертов, обвиняемый не страдает психическими расстройствами.

Обвиняемому инкриминирован пункт «а» части 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц), в скором времени суд рассмотрит обвинительное заключение и вынесет приговор.