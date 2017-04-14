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11:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пьяный пассажир избил проводницу на станции Пермь-II

Мужчина зашёл в купе и трижды ударил её.

Уголовное дело по статье «Побои» возбудили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.

В декабре 2016 года в отдел обратилась 42-летняя проводница пассажирского поезда сообщением «Москва — Владивосток». Она сообщила, что за час до прибытия поезда на станцию Пермь- II в служебное купе проводников зашел незнакомый мужчина и беспричинно нанес ей три удара кулаком по лицу.

Им оказался 52-летний житель Иркутской области, который во время поездки употреблял спиртное.

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