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12:35 (мск), источник: Новый Калининград

Бывшего водителя военчасти Балтийска приговорили к условному сроку за самоволку

Контрактника войсковой части № 06017, дислоцированной в Балтийске, приговорили к условному сроку за то, что в течение 5 месяцев он не исполнял своих обязанностей. К такому решению пришел Балтийский гарнизонной военный суд, рассмотрев все обстоятельства дела.

Во время судебных слушаний было установлено, что бывший водитель артиллерийского дивизиона войсковой части с 21 марта по 30 августа 2016 года, желая отдохнуть от военной службы, без уважительных причин, не являлся к установленному регламентом времени на службу в войсковую часть № 06017, и жил в Калининграде у своей матери. В конце августа Исаев самостоятельно явился в войсковую часть, где приступил к исполнению обязанностей по военной службе.

В ходе предварительного следствия и в суде Исаев свою вину в совершении преступления признал полностью.

Это обстоятельство гарнизонный суд учел при вынесении приговора. В итоге он признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ, и приговорил к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год.

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