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11:57 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Судостроительной в Калининграде БМВ врезался в «Мазду»: движение затруднено

В пятницу, 14 апреля, на улице Судостроительной столкнулись «БМВ» и «Мазда». Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Машины получили существенные повреждения. «Мазду» от удара отбросило на обочину, где она врезалась в дорожный знак. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Движение по улице Судостроительной существенно затруднено. Для проезда доступна одна полоса движения.

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