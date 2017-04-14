На улице Судостроительной в Калининграде БМВ врезался в «Мазду»: движение затруднено
В пятницу, 14 апреля, на улице Судостроительной столкнулись «БМВ» и «Мазда». Об этом сообщают очевидцы происшествия.
В пятницу, 14 апреля, на улице Судостроительной столкнулись «БМВ» и «Мазда». Об этом сообщают очевидцы происшествия.
Машины получили существенные повреждения. «Мазду» от удара отбросило на обочину, где она врезалась в дорожный знак. О пострадавших в ДТП не сообщается.
Движение по улице Судостроительной существенно затруднено. Для проезда доступна одна полоса движения.