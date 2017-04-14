Волонтеры нашли тело пожилого пенсионера, который вышел из дома за вербой
81-летний Петр Голотин 8 апреля пропал в Ленинском районе, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «ВКонтакте».
81-летний Петр Голотин 8 апреля пропал в Ленинском районе, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «ВКонтакте».
Волонтеры нашли тело пожилого пенсионера, который ушел из дома за вербой, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «ВКонтакте».
Утром 8 апреля 81-летний Петр Голотин вышел из дома № 2 на улице Успенского и поехал до остановки «Завод медпрепаратов», чтобы набрать веток вербы, однако долгое время не возвращался домой. Родственникам удалось связаться с мужчиной в 20 часов вечера, но звонок не помог определить местоположение пенсионера. «В полиции сказали, что ориентировочно в это время он был на ул. Дукача, 10», — сообщают родные.
13 апреля волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» сообщили, что мужчина был найден мертвым. Причины смерти не оглашаются.