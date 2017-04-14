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12:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Волонтеры нашли тело пожилого пенсионера, который вышел из дома за вербой

81-летний Петр Голотин 8 апреля пропал в Ленинском районе, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «ВКонтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Волонтеры нашли тело пожилого пенсионера, который ушел из дома за вербой, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «ВКонтакте».

Утром 8 апреля 81-летний Петр Голотин вышел из дома № 2 на улице Успенского и поехал до остановки «Завод медпрепаратов», чтобы набрать веток вербы, однако долгое время не возвращался домой. Родственникам удалось связаться с мужчиной в 20 часов вечера, но звонок не помог определить местоположение пенсионера. «В полиции сказали, что ориентировочно в это время он был на ул. Дукача, 10», — сообщают родные.

13 апреля волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» сообщили, что мужчина был найден мертвым. Причины смерти не оглашаются.

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