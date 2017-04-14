В Перми трамвай врезался в фуру
ДТП произошло утром 14 апреля на улице Промышленная. Грузовик стоял на трамвайных путях и пропускал автомобили, когда его протаранил трамвай № 11.
ДТП произошло утром 14 апреля на улице Промышленная. Грузовик стоял на трамвайных путях и пропускал автомобили, когда его протаранил трамвай № 11.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в восемь утра по улице Промышленной трамвай № 11 въехал в стоящий на путях грузовик. По словам свидетелей аварии, фура не могла уехать с рельс — пропускала автомобили.
Почему водитель трамвая не притормозил — неизвестно. Информации о жертвах нет. Движение на данном участке дороги было затруднено до 10:30.
По факту случившегося идет проверка.