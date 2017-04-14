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12:18 (мск), источник: Городской репортер

В одной из квартир Железнодорожного района Ростова ликвидировали наркопритон

В Железнодорожном районе Ростова сотрудники полиции задержали 36-летнюю местную жительницу за организацию наркопритона в собственной квартире, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские изъяли у хозяйки предметы, свидетельствующие об изготовлении и употреблении дезоморфина. Также установили постоянных посетителей притона.

Выяснилось, что задержанная ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. В этот раз против нее завели уголовное дело за организацию притона.

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