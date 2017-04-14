В Богучарском селе из-за поджога травы погиб заяц
Виновника пожара не нашли.
Виновника пожара не нашли.
Молодой заяц погиб во время пожара
Местные жители сообщили о пожаре за Цыганским переулком в селе Залиман в ПЧ-33 в четверг, 13 апреля. Огнеборцы нашли молодого зайца при тушении пожара. Животное было живым, но спасти его не смогли.
— Заяц не убежал, был очень слабым и практически сразу же умер. Мы даже не успели его отвезти в ветеринарную станцию. Как правило, от животных после ландшафтных пожаров ничего не остается. Можно только догадываться, сколько животных и птиц гибнет по вине местных жителей, которые поджигают траву, — сказал госинспектор по пожарному надзору в Богучарском районе Иван Попович.
За поджоги сухой травы в Богучарском районе оштрафованы десять человек с начала весны 2017 года.