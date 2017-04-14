Прокуратура проверит обстоятельства падения школьниц в шахту МЧС
Прокуратура Челябинской области проведет проверку обстоятельства травмирования двух 6-летних девочек, пострадавших при проведении экскурсии в противопожарной службе Озерска.
Прокуратура Челябинской области проведет проверку обстоятельства травмирования двух 6-летних девочек, пострадавших при проведении экскурсии в противопожарной службе Озерска.
Как уже сообщало агентство, инцидент произошел 12 апреля во время ознакомительной экскурсии первоклассников по пожарной части Озерска. Две шестилетние школьницы, оставшись без внимания взрослых, упали в пожарную шахту глубиной четыре метра. Девочки получили травмы спины и головы, их госпитализировали в больницу города.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в надзорном ведомстве, сотрудники прокуратуры проверят в школе исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В случае установления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Кроме того, следственный отдел также проводит доследственную проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.