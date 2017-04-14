В Краснодаре мужчина пытался уплыть от полицейского по реке Кубань

Двое сотрудников МВД лейтенант юстиции Александр Петренко и старший лейтенант полиции Георгий Торбеевский возвращались в отделение после отработки сообщения о преступлении. На улице Химзаводской они заметили мужчину, перелезавшего через забор частного дома. Полицейские остановили автомобиль и потребовали у мужчины документы, на что тот бросился бежать. Около километра полицейские бежали за злоумышленником, потом на улице Береговой нарушитель прыгнул в Кубань. Петренко прыгнул в воду следом, а Торбеевский по телефону рассказал о случившемся в дежурную часть, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В воде преследуемый мужчина начал выбрасывать из карманов ювелирные украшения. Через несколько минут следователь его догнал и доставил на берег. Полицейские установили личность мужчины — нарушителем оказался 25-летний уроженец Республики Бурятия. По предварительным данным, от отжал окно, проник в чужой дом и похитил оттуда золотые украшения и зарядное устройство от ноутбука. Сразу после этого его увидели полицейские. Часть выброшенных драгоценностей подняли со дна реки сотрудники Нацгвардии.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.