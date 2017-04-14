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12:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Автоледи протаранила столб в Челябинске

ДТП произошло в Тракторозаводском районе Челябинска.

ДТП произошло в Тракторозаводском районе Челябинска.

Аварию зафиксировали накануне, 13 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На Бродокалмакском тракте иномарка вылетела за пределы дороги и врезалась в опору линии электропередач — сидевшая за рулем женщина 1987 года рождения не справилась с управлением.

«В результате пострадавшая с многочисленными травмами была доставлена в больницу», — уточнили в ГИБДД города.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.

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