Автоледи протаранила столб в Челябинске

ДТП произошло в Тракторозаводском районе Челябинска.

Аварию зафиксировали накануне, 13 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На Бродокалмакском тракте иномарка вылетела за пределы дороги и врезалась в опору линии электропередач — сидевшая за рулем женщина 1987 года рождения не справилась с управлением.

«В результате пострадавшая с многочисленными травмами была доставлена в больницу», — уточнили в ГИБДД города.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.