Автоледи протаранила столб в Челябинске
ДТП произошло в Тракторозаводском районе Челябинска.
ДТП произошло в Тракторозаводском районе Челябинска.
ДТП произошло в Тракторозаводском районе Челябинска.
Аварию зафиксировали накануне, 13 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
На Бродокалмакском тракте иномарка вылетела за пределы дороги и врезалась в опору линии электропередач — сидевшая за рулем женщина 1987 года рождения не справилась с управлением.
«В результате пострадавшая с многочисленными травмами была доставлена в больницу», — уточнили в ГИБДД города.
Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.