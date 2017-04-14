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12:49 (мск), источник: УНИАН

В Сумах обнаружили 21 ученика с суицидальными проявлениями, 11 из них — участники «групп смерти»

У подростков обнаружили царапины и другие признаки, которые носят суицидальный характер. Также правоохранители фиксируют появление новых так называемых «флеш-мобов».

В Сумах выявлено 11 подростков — участников опасных групп в социальных сетях, и все эти факты объединены в одно уголовное производство по статье «доведение до самоубийства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 13 апреля, в горсовете сообщили участники специального брифинга.

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По информации заведующего отделом практической психологии и социальной работы Сумского информационно-методического центра Марины Свириденко, с целью своевременного выявления подростков — участников опасных групп в социальных сетях, были проведены медицинские осмотры и психолого-педагогические исследования детей, в результате которых выявлен 21 учащийся с характерными царапинами в виде китов, надписей, цифр и другими признаками суицидального характера.

«По результатам заключений отдела ювенальной превенции и киберполиции установлено, что 11 из 21 подростков находились в опасных группах в социальной сети, в 10 случаях — причастности к играм в соцсетях не обнаружено», — отметила Свириденко.

По ее словам, педагогическими коллективами учебных заведений города осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».

Как проинформировал начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Сумской области Сергей Тарасенко, в настоящее время разработаны методические рекомендации по выявлению возможного участия детей в опасных группах, действующих в социальных сетях, и алгоритм действий на случай подтверждения таких случаев.

«Все известные правоохранителям факты объединены в одно уголовное производство, открытое по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины», — подчеркнул Тарасенко.

Как сообщал УНИАН, в последнее время правоохранители фиксируют появление ряда опасных «развлечений», которые являются попытками доведения подростков до самоубийства или могут завершиться летальным исходом.

«Так называемые “кураторы” выявляют в соцсетях страницы подростков, которые по тем или иным причинам находятся в депрессивном состоянии. Затем, через систему так называемых “квестов” (заданий с обязательным причинением себе телесных повреждений или причинением боли) злоумышленники с помощью методик нейролингвистического программирования, угроз или шантажа пытаются довести детей до суицида», — предупреждают в полиции.

Наиболее уязвимы к действиям злоумышленников, которые администрируют в сети интернет так называемые «группы смерти», подростки в возрасте 13−17 лет.

Также правоохранители фиксируют появление новых так называемых «флеш-мобов», один из них предполагает исчезновение подростка на сутки с места жительства или учебы без уведомления о себе. Еще одно опасное «развлечение» — внезапное появление на дороге перед движущимся транспортным средством. С начала 2017 года жертвами подобных «развлечений» уже стали 376 детей в возрасте до 18 лет, которые пострадали в 332 дорожно-транспортных происшествиях. В результате ДТП 11 детей погибли, еще 365 — получили травмы.

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