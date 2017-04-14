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14:13 (мск), источник: Publika.md

В столичной пекарне произошел пожар: фото

Пожар произошел в столичной пекарне, расположенной на улице Валя Быкулуй. Вызов поступил на пульт спасателей накануне около 20:45.

Источник: Publika.md

На место выехали четыре спецрасчета. Пламя уничтожило печь и несколько квадратных метров крыши. Люди не пострадали.

Обстоятельства пожара и его причины устанавливаются. За последние сутки спасателей вызывали 42 раза, из которых шесть — сообщения о возгораниях, пишет vesti.md.

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