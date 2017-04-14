В столичной пекарне произошел пожар: фото
Пожар произошел в столичной пекарне, расположенной на улице Валя Быкулуй. Вызов поступил на пульт спасателей накануне около 20:45.
Пожар произошел в столичной пекарне, расположенной на улице Валя Быкулуй. Вызов поступил на пульт спасателей накануне около 20:45.
На место выехали четыре спецрасчета. Пламя уничтожило печь и несколько квадратных метров крыши. Люди не пострадали.
Обстоятельства пожара и его причины устанавливаются. За последние сутки спасателей вызывали 42 раза, из которых шесть — сообщения о возгораниях, пишет vesti.md.