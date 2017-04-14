Причиной потопа в тоннеле на Серова стала старая башня

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня утром оказался подтоплен проезд под железнодорожными путями в районе остановки «Площадь Серова», ведущий в Привокзалку. Несколько часов на участке наблюдалась пробка, вода доходила до днища машин, в трех многоэтажках по улице Карбышева отключили холодное водоснабжение, а также в расположенном рядом детском садике. Для малышей и местных жителей был организован подвоз воды.

Прежде полагалось, что авария произошла на объекте «ОмскВодоканала», что подтвердили в самой организации. По предварительным данным, произошло повреждение в колодце. Но по мере устранения выяснилось, что причиной стало повреждение на частных сетях.

Галим Шамсутдинов, директор по производству ОАО «ОмскВодоканал»:

— Заявка о повреждении на сетях водопровода поступила в диспетчерскую предприятия в 6:15 утра. Уже в 6:30 бригада была на месте. В 8:30 произвели отключение от водоснабжения трех многоквартирных домов № 3 б, 3 В и 6 по улице Карбышева и детского сада на улице Гризодубовой, 5. Для жителей домов, временно отключенных от водоснабжения, обеспечен подвоз воды. В настоящее время бригада слесарей аварийно-восстановительных работ откачала излившуюся воду, приступила к ремонту водопровода. Повреждение произошло на внутренних сетях объекта, принадлежащего частному лицу.

В водоснабжающей организации порталу Om1.ru уточнили, что объектом является старая водонапорная башня, расположенная у дороги и заметно обветшавшая. Ее уже несколько лет пытаются продать, о чем до последнего гласило объявление, но, очевидно, не стали отключать от коммунальных сетей. Устранять повреждение будет сам собственник.

— Сегодня этот объект будет отключен от системы централизованного водоснабжения, чтобы не было утечек воды, — добавил Шамсутдинов.

Что касается водоснабжения жилых домов и садика, то, по данным «ОмскВодоканала», в 13:50 во все здания дали воду.