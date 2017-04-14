Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Взрыв ракеты в американской Москве: названо число пострадавших
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Семья выпавшего из окна актёра обратилась к Бондарчуку - СМИ
Психиатры и неврологи обследуют Шурыгину - СМИ
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Уйгурская проблема Китая
13:34 (мск), источник: Om1.ru

Причиной потопа в тоннеле на Серова стала старая башня

В Омске устранили последствия коммунальной аварии и выяснили причину случившегося.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня утром оказался подтоплен проезд под железнодорожными путями в районе остановки «Площадь Серова», ведущий в Привокзалку. Несколько часов на участке наблюдалась пробка, вода доходила до днища машин, в трех многоэтажках по улице Карбышева отключили холодное водоснабжение, а также в расположенном рядом детском садике. Для малышей и местных жителей был организован подвоз воды.

Прежде полагалось, что авария произошла на объекте «ОмскВодоканала», что подтвердили в самой организации. По предварительным данным, произошло повреждение в колодце. Но по мере устранения выяснилось, что причиной стало повреждение на частных сетях.

Галим Шамсутдинов, директор по производству ОАО «ОмскВодоканал»:

— Заявка о повреждении на сетях водопровода поступила в диспетчерскую предприятия в 6:15 утра. Уже в 6:30 бригада была на месте. В 8:30 произвели отключение от водоснабжения трех многоквартирных домов № 3 б, 3 В и 6 по улице Карбышева и детского сада на улице Гризодубовой, 5. Для жителей домов, временно отключенных от водоснабжения, обеспечен подвоз воды. В настоящее время бригада слесарей аварийно-восстановительных работ откачала излившуюся воду, приступила к ремонту водопровода. Повреждение произошло на внутренних сетях объекта, принадлежащего частному лицу.

В водоснабжающей организации порталу Om1.ru уточнили, что объектом является старая водонапорная башня, расположенная у дороги и заметно обветшавшая. Ее уже несколько лет пытаются продать, о чем до последнего гласило объявление, но, очевидно, не стали отключать от коммунальных сетей. Устранять повреждение будет сам собственник.

 — Сегодня этот объект будет отключен от системы централизованного водоснабжения, чтобы не было утечек воды, — добавил Шамсутдинов.

Что касается водоснабжения жилых домов и садика, то, по данным «ОмскВодоканала», в 13:50 во все здания дали воду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Водитель школьного автобуса, врезавшегося под Омском в поезд, перенёс клиническую смерть и остался жив
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
Путин заявил о продолжении сотрудничества с Астаной в космосе
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь