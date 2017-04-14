В Воронеже тягач врезался в 2 авто у пункта оплаты на М4: пострадали двое
Авария произошла на улице Изыскателей.
Авария произошла на улице Изыскателей.
Тягач с полуприцепом Freightliner врезался в два автомобиля, стоявшие у пункта оплаты проезда участка на 516 км трассы М4 «Дон» в 9:50 пятницы, 14 апреля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. В ДТП пострадали два человека, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.
По данным автоинспекции, за рулем тягача находился 38-летний воронежец. Мужчина ехал в сторону
В результате аварии пострадали два пассажира «ВАЗа» -56-летний мужчина и 63-летняя женщина, оба — жители Калужской области. Медики доставили их в больницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.