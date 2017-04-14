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12:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже тягач врезался в 2 авто у пункта оплаты на М4: пострадали двое

Авария произошла на улице Изыскателей.

Тягач с полуприцепом Freightliner врезался в два автомобиля, стоявшие у пункта оплаты проезда участка на 516 км трассы М4 «Дон» в 9:50 пятницы, 14 апреля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. В ДТП пострадали два человека, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекции, за рулем тягача находился 38-летний воронежец. Мужчина ехал в сторону Ростова-на-Дону и врезался в «ВАЗ-21099» 32-летнего жителя Калужской области и Toyota Land Cruiser под управлением 43-летнего москвича.

В результате аварии пострадали два пассажира «ВАЗа» -56-летний мужчина и 63-летняя женщина, оба — жители Калужской области. Медики доставили их в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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