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12:38 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти в суд направлено уголовное дело гендиректора ОАО «Автозаводстрой»

Его обвинили в хищении 50 млн рублей.

В Тольятти в суд направлено уголовное дело гендиректора ОАО «Автозаводстрой» Игоря Кадырова.

Денежные средства принадлежали ООО «ЛАПП Руссия» и АО «Станкопром» и предназначались в в качестве аванса по заключенным сторонами договорам подряда на строительство крупных объектов недвижимости.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что ОАО «Автозаводстрой"(ныне — ОАО «Промышленное строительство») с 2013 года строило завод по заказу дочернего предприятия ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» — ООО «Джей Ви Системз». В марте 2015 года, когда строительство было завершено на 85%, генеральный директор «Автозаводстроя» Игорь Кадыров получил уведомление заказчика о расторжении контракта.

По словам Кадырова, заказчик не заплатил ему за уже выполненные работы около 2 млрд рублей. До последнего времени компания-подрядчик оставалась на объекте и не допускала туда представителей заказчика.

Арбитражный суд Самарской области поддержал требования «Джей Ви Системз», обязав компанию Кадырова освободить площадку и передать недостроенный завод.

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