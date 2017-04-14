Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Самойлова ответила на решение ЕВС о ее участии в «Евровидении»
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ боятся за здоровье постпреда Британии после речи Сафронкова
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Семья из четырех человек едва не погибла на пожаре в Иркутске

Пострадавшие, среди которых двое детей, получили ожоги и отравились угарным газом.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире трехэтажного дома по улице Байкальской в Иркутске, накануне, 13 апреля. Четверо членов семьи не смогли вовремя эвакуироваться, в результате чего получили ожоги и отравились угарным газом. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По статистике, большой процент возгораний происходит из-за короткого замыкания вследствие повреждения изоляции электропроводки, либо превышения нагрузки на электросеть. Такая неисправность может стать причиной возникновения пожаров в жилых домах и квартирах. Материальные потери от них тяжелой ношей ложатся на плечи граждан. Но они несопоставимы со смертельной опасностью для жизни людей, которой можно было бы избежать при своевременном предупреждении жильцов о возникновении пожара либо о его предпосылках с помощью автономных пожарных извещателей. Так, в Иркутске минувшей ночью пострадали четверо, из них двое — малолетние дети. Сообщение о пожаре поступило около 03.00. На момент прибытия первого пожарного подразделения на улицу Байкальскую наблюдалось сильное задымление на втором этаже трехэтажного дома. Были эвакуированы восемь жильцов.

«Открытое горение было ликвидировано пожарными спустя семь минут. В результате пожара огнем были повреждены домашние вещи на площади 10 кв.метров, квартира закопчена по всей площади», — отметили в ведомстве.

МЧС напоминает, техническая исправность электрических приборов и всей системы электроснабжения помещения позволит избежать трагических случаев. Пожары из-за электрооборудования не произойдут, если вы: правильно соединили и обработали проводники тока, тщательно произвели соединение проводов и кабелей, правильно выбрали сечение проводников по нагреву электрическим током, ограничили параллельное включение токоприемников в сеть, применяете только калиброванные плавкие предохранители или автоматические выключатели, своевременно проводите планово-предупредительные осмотры и измерения и сопротивления изоляции проводов и кабелей. При ветхой электропроводке, повреждении розетки срочно приглашайте специалиста. Не доверяйте ремонт случайным людям! Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы. Установите в квартирах автономные пожарные извещатели. Внимательное отношение к безопасности поможет сберечь жизни близких вам людей.

В случае пожара незамедлительно сообщайте о нем в Единую пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рок-балет, баскетбол и пасхальное шествие: куда пойти в выходные в Иркутске
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
Путин заявил о продолжении сотрудничества с Астаной в космосе
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь