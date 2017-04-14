Семья из четырех человек едва не погибла на пожаре в Иркутске

Пожар произошел в трехкомнатной квартире трехэтажного дома по улице Байкальской в Иркутске, накануне, 13 апреля. Четверо членов семьи не смогли вовремя эвакуироваться, в результате чего получили ожоги и отравились угарным газом. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По статистике, большой процент возгораний происходит из-за короткого замыкания вследствие повреждения изоляции электропроводки, либо превышения нагрузки на электросеть. Такая неисправность может стать причиной возникновения пожаров в жилых домах и квартирах. Материальные потери от них тяжелой ношей ложатся на плечи граждан. Но они несопоставимы со смертельной опасностью для жизни людей, которой можно было бы избежать при своевременном предупреждении жильцов о возникновении пожара либо о его предпосылках с помощью автономных пожарных извещателей. Так, в Иркутске минувшей ночью пострадали четверо, из них двое — малолетние дети. Сообщение о пожаре поступило около 03.00. На момент прибытия первого пожарного подразделения на улицу Байкальскую наблюдалось сильное задымление на втором этаже трехэтажного дома. Были эвакуированы восемь жильцов.

«Открытое горение было ликвидировано пожарными спустя семь минут. В результате пожара огнем были повреждены домашние вещи на площади 10 кв.метров, квартира закопчена по всей площади», — отметили в ведомстве.

МЧС напоминает, техническая исправность электрических приборов и всей системы электроснабжения помещения позволит избежать трагических случаев. Пожары из-за электрооборудования не произойдут, если вы: правильно соединили и обработали проводники тока, тщательно произвели соединение проводов и кабелей, правильно выбрали сечение проводников по нагреву электрическим током, ограничили параллельное включение токоприемников в сеть, применяете только калиброванные плавкие предохранители или автоматические выключатели, своевременно проводите планово-предупредительные осмотры и измерения и сопротивления изоляции проводов и кабелей. При ветхой электропроводке, повреждении розетки срочно приглашайте специалиста. Не доверяйте ремонт случайным людям! Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы. Установите в квартирах автономные пожарные извещатели. Внимательное отношение к безопасности поможет сберечь жизни близких вам людей.