В Башкирии из-за паводка перевернулся многотонный грузовик
ДТП случилось в Абзелиловском районе республики.
ДТП случилось в Абзелиловском районе республики.
На границе Башкирии и Челябинской области перевернулась фура.
Фотографии с места происшествия появились в сообществе «На дорогах Сибая».
Судя по всему, дорогу затопило
Тяжелая машина завалилась на правый бок. Половина салона грузовика оказалась под водой.
— Буквально полчаса назад тут смог проехать джип, а вот фура уже не справилась, — комментирует снимки один из очевидцев события.
О пострадавших в аварии ничего не сообщается.