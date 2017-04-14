В Башкирии из-за паводка перевернулся многотонный грузовик

На границе Башкирии и Челябинской области перевернулась фура.

Фотографии с места происшествия появились в сообществе «На дорогах Сибая».

Судя по всему, дорогу затопило из-за многочисленных озер, расположенных в Абзелиловском районе Башкирии.

Тяжелая машина завалилась на правый бок. Половина салона грузовика оказалась под водой.

— Буквально полчаса назад тут смог проехать джип, а вот фура уже не справилась, — комментирует снимки один из очевидцев события.

О пострадавших в аварии ничего не сообщается.