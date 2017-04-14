«И о коте позаботимся»: Савченко впервые прокомментировала ДТП с ее участием

«Автомобиль не мой, автомобиль моей сестры. Сестра везла меня на работу. Да, действительно, мы ехали, давали задом и задели женщину. У нее компрессионный перелом в колене. Сейчас она находится в БСП. Мы постоянно там. Сейчас снова туда поедем. Вся первая медицинская помощь была оказана мной. Сейчас посмотрим, нужна ли ей операция или просто гипс и женщина будет лечиться. Она одинокая, находится на соцопеке. У нее есть кот, о котором мы тоже будем заботится. В принципе, поддерживаем контакт и надеемся на ее скорейшее выздоровление», — заявила Савченко.

При этом нардеп не видит вины своей сестры в происшествии.

«Мы давали задом, поскольку проезжала машина сбоку. Сестра посмотрела в боковое зеркало и не заметила, что сзади шла женщина. Она шла по проезжей части», — добавила она.

Как сообщал «Обозреватель», 14 апреля в Киеве автомобиль, в котором находилась внефракционный народный депутат Надежда Савченко, сбил женщину.

Позже в сети появилось видео ДТП, которое устроила сестра народного депутата.