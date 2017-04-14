В Екатеринбурге обнаружена отрезанная голова

«Вчера в 15.50 в отдел полиции № 11 поступило сообщение от граждан об обнаружении человеческой головы в Железнодорожном районе города. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел устанавливают личность жертвы, а также пытаются восстановить всю цепь событий, которые привели к обнаружению этой страшной находки», — прокомментировала ситуацию официальный представитель областного Главка МВД Нина Пелевина.

В региональном СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга СКР расследуется уголовное дело по статье “Убийство”. Оно было возбуждено накануне в связи с обнаружением фрагмента тела человека. В рамках расследования следователями СКР и полиции принимаются все меры по раскрытию данного преступления по “горячим следам”. Пока дело является бесфигурантным», — сообщил Накануне.RU официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.