Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом

Сегодня, 14 апреля, на территории Нововаршавского района произошло ДТП. Как сообщает РИА «Новости», на перегоне поезд столкнулся со школьным микроавтобусом. По предварительным данным, два человека погибли, один ранен.

Как уточняет МЧС по Омской области, ДТП случилось на 136-м километре трассы «Нововаршавка — Победа». Сообщение об аварии поступило в 14:26. Ликвидацией последствий аварии занимаются пять спасателей и две единицы спецтехники.