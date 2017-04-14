Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Организатор «Евровидения» прокомментировал отказ РФ от конкурса
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ боятся за здоровье постпреда Британии после речи Сафронкова
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
13:00 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом

По предварительным данным, имеются два погибших и один травмированный.

Сегодня, 14 апреля, на территории Нововаршавского района произошло ДТП. Как сообщает РИА «Новости», на перегоне поезд столкнулся со школьным микроавтобусом. По предварительным данным, два человека погибли, один ранен.

Как уточняет МЧС по Омской области, ДТП случилось на 136-м километре трассы «Нововаршавка — Победа». Сообщение об аварии поступило в 14:26. Ликвидацией последствий аварии занимаются пять спасателей и две единицы спецтехники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кандидат в мэры Чередов предложил напечатать 18 миллиардов для бюджета Омска
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
Путин заявил о продолжении сотрудничества с Астаной в космосе
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь