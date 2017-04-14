Новосибирцу предъявили обвинение в убийстве 19 женщин
Вину он не признает.
Вину он не признает.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявлено окончательное обвинение жителю города Новосибирска в совершении серии убийств женщин. Обвиняемому инкриминирован пункт “а” части 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц)», — сообщили в
Женщин, которые на это соглашались, он отвозил в безлюдные места, где убивал своих попутчиц. Затем он расчленял трупы и прятал останки.
«В 2016 году в результате непрерывно проводившихся
В ближайшее время защита обвиняемого начнет знакомиться с делом.
Уточняется, что обвиняемый не признал себя виновным. В ходе