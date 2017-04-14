Новосибирцу предъявили обвинение в убийстве 19 женщин

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявлено окончательное обвинение жителю города Новосибирска в совершении серии убийств женщин. Обвиняемому инкриминирован пункт “а” части 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц)», — сообщили в пресс-службе.

Женщин, которые на это соглашались, он отвозил в безлюдные места, где убивал своих попутчиц. Затем он расчленял трупы и прятал останки.

«В 2016 году в результате непрерывно проводившихся молекулярно-генетических исследований было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом мужчины, ранее проверявшегося правоохранительными органами на причастность к совершению на территории Новосибирской области преступления против личности», — сообщили в пресс-службе. В Следственном комитете отметили, что уголовное дело включает в себя более 60 томов.

В ближайшее время защита обвиняемого начнет знакомиться с делом.