Под Омском поезд врезался в школьный автобус, есть жертвы

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Нововаршавском районе.

— На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы и бригады скорой помощи, — сообщил «РГ» представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

По предварительным данным, водитель школьного микроавтобуса, двигаясь по дороге Красный Яр — Победа выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В момент ДТП в микроавтобусе находилbсь десять детей, которые возвращались домой после уроков из школы в селе Победа в село Новороссийское.

Водитель и сопровождающий школьников погибли. Среди детей есть раненые, с сотрясением мозга госпитализирована девочка. Информация о пострадавших уточняется.