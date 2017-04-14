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13:21 (мск), источник: "Российская газета"

Под Омском поезд врезался в школьный автобус, есть жертвы

14 апреля на железнодорожном перегоне Омской области грузовой поезд столкнулся со школьным микроавтобусом. В результате ДТП погибли два человека.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Нововаршавском районе.

— На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы и бригады скорой помощи, — сообщил «РГ» представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

По предварительным данным, водитель школьного микроавтобуса, двигаясь по дороге Красный Яр — Победа выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В момент ДТП в микроавтобусе находилbсь десять детей, которые возвращались домой после уроков из школы в селе Победа в село Новороссийское.

Водитель и сопровождающий школьников погибли. Среди детей есть раненые, с сотрясением мозга госпитализирована девочка. Информация о пострадавших уточняется.

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