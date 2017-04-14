В Башкирии произошел разлив нефти на реке
В Янаульском районе республики сотрудники экстренных служб работают на месте разлива нефти. ЧП произошло на речке Каймаша, которая находится близ деревни Истяк.
В Янаульском районе республики сотрудники экстренных служб работают на месте разлива нефти. ЧП произошло на речке Каймаша, которая находится близ деревни Истяк.
На место направлены 42 единицы техники.
По предварительной информации «Вестей», разлив нефтепродуктов произошел на площади более 50 квадратных метров.
Сейчас ведутся работы по поиску и устранению утечки, а также ликвидация ее последствий. Как сообщил источник, место выхода нефтепродукта пока не обнаружено.