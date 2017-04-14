В Башкирии произошел разлив нефти на реке

На место направлены 42 единицы техники.

По предварительной информации «Вестей», разлив нефтепродуктов произошел на площади более 50 квадратных метров.

Сейчас ведутся работы по поиску и устранению утечки, а также ликвидация ее последствий. Как сообщил источник, место выхода нефтепродукта пока не обнаружено.