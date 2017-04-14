Замглавы Тихорецкого городского поселения стал фигурантом уголовного дела
В отношении замглавы администрации Тихорецкого городского поселения возбудили дело по факту превышения должностных полномочий.
В отношении замглавы администрации Тихорецкого городского поселения возбудили дело по факту превышения должностных полномочий.
По версии прокуратуры, застройщик
Прокуратура направила результаты проверки в следственный орган, в отношении замглавы администрации возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).