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13:17 (мск), источник: ЮГА.ру

Замглавы Тихорецкого городского поселения стал фигурантом уголовного дела

В отношении замглавы администрации Тихорецкого городского поселения возбудили дело по факту превышения должностных полномочий.

Источник: ЮГА.ру

По версии прокуратуры, застройщик торгово-офисного здания обратился в администрацию Тихорецкого городского поселения, чтобы получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. По закону, вопрос должны рассмотреть на публичных слушаниях, при этом необходимо согласие соседей. Несмотря на возражения граждан, замглавы администрации незаконно предоставил разрешение и застройщик возвел двухэтажное торгово-офисное здание, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура направила результаты проверки в следственный орган, в отношении замглавы администрации возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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