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13:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем заседание по делу о халатности чиновников вновь перенесено

Двое потерпевших требуют компенсации в размере 900 000 каждый.

Заседание по делу о халатности чиновников вновь перенесено в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

14 апреля в Ленинском районном суде состоялось очередное слушание по уголовному делу по обвинению нижегородских чиновников по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Было допрошено трое потерпевших, которые заявили, что материальных претензий не имеют, ущерб им возмещен. Днем ранее было допрошено двое других потерпевших, которые заявили иски о возмещении морального вреда в сумме 900 000 рублей каждый. Очередное судебное заседание по делу состоится 26 апреля.

Напомним, уголовное дело было возбуждено после частичного обрушения жилого дома на улице Героя Самочкина в Ленинском районе, которое произошло 5 апреля 2014 года. По версии следствия, обвиняемые не признали дом аварийным и непригодным для проживания, что повлекло нарушение прав жителей. Нынешний глава города Сергей Белов в 2011—2013 годах занимал должность замглавы Ленинского района, а здание передали на баланс муниципалитета с 2012 года.

13 января 2017 года Ленинский районный суд допросил девять потерпевших по делу об обрушении, трое из них отказались от предложенной им компенсации, считая ее необоснованно заниженной.

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