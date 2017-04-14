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13:35 (мск), источник: АиФ Самара

В Рождествено перевернулся автомобиль «Datsun On-Do», водитель погиб

Травмы, полученные водителем при опрокидывании машины в кювет, оказались смертельными.

В четверг, 13 апреля, в Волжском районе произошла дорожная авария со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В селе Рождествено на улице Фокина 40-летний водитель автомобиля «Datsun On-Do», следовавший со стороны улицы Пацаева в направлении улицы Набережная, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и съехал в правый, по ходу своего движения, кювет. Оказавшаяся в канаве автомашина опрокинулась.

В результате дорожной аварии водитель легкового автомобиля получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По факту случившегося ДТП со смертельным исходом сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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