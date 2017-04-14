В Перми массовая авария у рынка парализовала движение на Шоссе Космонавтов
Горожане жалуются на большую пробку в этом районе.
Горожане жалуются на большую пробку в этом районе.
Массовая авария с участием трёх легковых автомобилей около центрального рынка парализовало движение по Шоссе Космонавтов в сторону центра. Пермяки жалуются на большие пробки в этом районе.
Как сообщают пользователи соцсетей, три столкнувшихся машины почти полностью перекрыли дорогу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
«Движение остановлено полностью от остановки на Мильчакова до остановки «Центральный Рынок», — пишут пользователи соцсетей.
Отметим, что чуть ранее на пересечении улиц Столбовая и Овчинникова на трамвайных путях столкнулись две легковушки. Как сообщает твиттер пермской дирекции дорожного движения, участники ДТП разъехались сами без вызова сотрудников ДПС.