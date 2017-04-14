В Перми массовая авария у рынка парализовала движение на Шоссе Космонавтов

Массовая авария с участием трёх легковых автомобилей около центрального рынка парализовало движение по Шоссе Космонавтов в сторону центра. Пермяки жалуются на большие пробки в этом районе.

Как сообщают пользователи соцсетей, три столкнувшихся машины почти полностью перекрыли дорогу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.