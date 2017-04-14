Губернатору Назарову срочно доложили о трагедии в Нововаршавском районе
Чудовищное столкновение на ж/д переезде в Нововаршавском районе стало предметом внимания первых лиц региона.
Чудовищное столкновение на ж/д переезде в Нововаршавском районе стало предметом внимания первых лиц региона.
Министр здравоохранения Андрей Стороженко сделал срочный доклад главе Омской области Виктору Назарову о помощи пострадавшим.
«О происшествии оперативно проинформировали Губернатора Виктора Назарова. Министр здравоохранения региона Андрей Стороженко доложил главе региона о состоянии пострадавших. Губернатор поручил принять все меры для организации медицинской помощи пострадавшим и провести всестороннюю проверку инцидента», — сообщает
Напомним, об аварии стало известно сегодня. Водитель школьного автобуса выехал на нерегулируемый ж/д переезд на красный свет и допустил столкновение с поездом. В салоне помимо взрослых находилось 10 детей. На данный момент известно, что водитель и сопровождавшая детей женщина погибли. Один ребенок получил травму головы, врачи подозревают у него сотрясение мозга.