Губернатору Назарову срочно доложили о трагедии в Нововаршавском районе

Министр здравоохранения Андрей Стороженко сделал срочный доклад главе Омской области Виктору Назарову о помощи пострадавшим.

«О происшествии оперативно проинформировали Губернатора Виктора Назарова. Министр здравоохранения региона Андрей Стороженко доложил главе региона о состоянии пострадавших. Губернатор поручил принять все меры для организации медицинской помощи пострадавшим и провести всестороннюю проверку инцидента», — сообщает пресс-служба минобразования региона.

Напомним, об аварии стало известно сегодня. Водитель школьного автобуса выехал на нерегулируемый ж/д переезд на красный свет и допустил столкновение с поездом. В салоне помимо взрослых находилось 10 детей. На данный момент известно, что водитель и сопровождавшая детей женщина погибли. Один ребенок получил травму головы, врачи подозревают у него сотрясение мозга.