На премьере фильма «Из Уфы, с любовью» зрителей попросили покинуть кинозал

Полнометражка башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы, с любовью» наделала много шума. Кто бы мог подумать, что премьера фильма «задымится». В разгар показа зрителей в срочном порядке попросили пройти на выход — сработала пожарная тревога. Видать, кто-то попкорн пережарил!

20-минутное ожидание продолжения показа в фойе оказались веселыми: актеры не растерялись и вживую продемонстрировали одну из сцен башкирской картины. Зрителей все-таки запустили в кинозал и они увидели развязку приключения деревенского парня в большом городе.

Кстати, фильм «Из Уфы, с любовью» будет в прокате всего две недели.