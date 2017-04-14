На премьере фильма «Из Уфы, с любовью» зрителей попросили покинуть кинозал
В комплексе сработала пожарная тревога.
В комплексе сработала пожарная тревога.
Полнометражка башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы, с любовью» наделала много шума. Кто бы мог подумать, что премьера фильма «задымится». В разгар показа зрителей в срочном порядке попросили пройти на выход — сработала пожарная тревога. Видать,
20-минутное ожидание продолжения показа в фойе оказались веселыми: актеры не растерялись и вживую продемонстрировали одну из сцен башкирской картины. Зрителей
Кстати, фильм «Из Уфы, с любовью» будет в прокате всего две недели.