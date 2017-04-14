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14:01 (мск), источник: РИА Крым

В аэропорту «Симферополь» у мужчины нашли сильнодействующие наркотики

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости (Крым). Сотрудники транспортной полиции в аэропорту «Симферополь» обнаружили наркотики у крымчанина, которые мужчина попытался пронести через таможенный контроль. Об этом сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе обработки пассажиропотока в международном аэропорту “Симферополь” сотрудники транспортной полиции задержали жителя Ялты. В ходе личного досмотра в вещах 28-летнего гражданина был обнаружен полимерный сверток с порошкообразным веществом. Он был изъят и направлен на физико-химическую экспертизу, которая показала, что парень хранил при себе сильнодействующее наркотическое вещество “соль” в значительном размере», — отмечается в сообщении.

По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в значительном размере).

Максимальные санкции статьи предусматривают штраф до 40 тыс рублей или лишение свободы до трех лет.

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