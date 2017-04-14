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17:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК завел уголовное дело на жителя Приангарья за жестокое обращение с 10-летней дочерью

Злоумышленников привлекут к уголовной ответственности, ему может грозить до 3 лет лишения свободы.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении жителя Усолья-Сибирского Иркутской области за жестокое обращение с 10-летней дочерью. Санкция данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, мужчина ненадлежаще исполнял обязанности по воспитанию малолетней дочери и жестоко обращался с ней, переложил на супругу (неродную мать) обязанности по воспитанию девочки. Кроме того, он допустил систематические наказания ребенка, выражающиеся в лишении пищи, запирании в комнате на длительное время.

«В настоящее время подозреваемый лишен родительских прав. Девочка находится в центре помощи семье и детям. Следователями СКР проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отметили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении супруги подозреваемого — опекуна девочки. Расследование уголовного дела продолжается.

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