Полиция разыскивает водителя, сбившего насмерть парня и девушку на ЕКАДе

«По предварительным данным, погибшие — это парень и девушка примерно 20 лет. Один автомобиль их сбил, а второй проехал по ним. Уже известен госномер автомобиля, совершившего наезд. Ведется розыск», — приводит «Накануне.Ru» заявление пресс-службы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции просят очевидцев и свидетелей ДТП позвонить по телефону (343) 269−77−00 (дежурная часть УГИБДД) или 102.