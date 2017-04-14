Полиция разыскивает водителя, сбившего насмерть парня и девушку на ЕКАДе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля, ИА УралПолит.Ru. Свердловские полицейские разыскивают водителя автомобиля, насмерть сбившего на съезде с ЕКАДа в сторону Верхней Пышмы двух пешеходов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля, ИА УралПолит.Ru. Свердловские полицейские разыскивают водителя автомобиля, насмерть сбившего на съезде с ЕКАДа в сторону Верхней Пышмы двух пешеходов.
«По предварительным данным, погибшие — это парень и девушка примерно 20 лет. Один автомобиль их сбил, а второй проехал по ним. Уже известен госномер автомобиля, совершившего наезд. Ведется розыск», — приводит «Накануне.Ru» заявление
В полиции просят очевидцев и свидетелей ДТП позвонить по телефону (343) 269−77−00 (дежурная часть УГИБДД) или 102.