Подозрительный пакет вызвал переполох в Локомотивном

Жителей поселка Локомотивный напугал подозрительный пакет.

Инцидент произошел накануне, 13 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Находку бдительный местный житель обнаружил у дома № 5 на улице Ленина. Он вызвал спасателей.

«Спасатели и остальные экстренные службы тут же выехали на место. Уже через несколько минут было выставлено оцепление опасного участка», — пояснили в поисково-спасательной службы Челябинской области.

Осмотрев пакет, специалисты выяснили, что угрозы для безопасности он не представляет — внутри лежала бумага.