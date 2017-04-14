Подозрительный пакет вызвал переполох в Локомотивном
Бдительный местный житель вызвал экстренные службы.
Бдительный местный житель вызвал экстренные службы.
Жителей поселка Локомотивный напугал подозрительный пакет.
Инцидент произошел накануне, 13 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Находку бдительный местный житель обнаружил у дома № 5 на улице Ленина. Он вызвал спасателей.
«Спасатели и остальные экстренные службы тут же выехали на место. Уже через несколько минут было выставлено оцепление опасного участка», — пояснили в
Осмотрев пакет, специалисты выяснили, что угрозы для безопасности он не представляет — внутри лежала бумага.