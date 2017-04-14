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14:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Подозрительный пакет вызвал переполох в Локомотивном

Бдительный местный житель вызвал экстренные службы.

Жителей поселка Локомотивный напугал подозрительный пакет.

Инцидент произошел накануне, 13 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Находку бдительный местный житель обнаружил у дома № 5 на улице Ленина. Он вызвал спасателей.

«Спасатели и остальные экстренные службы тут же выехали на место. Уже через несколько минут было выставлено оцепление опасного участка», — пояснили в поисково-спасательной службы Челябинской области.

Осмотрев пакет, специалисты выяснили, что угрозы для безопасности он не представляет — внутри лежала бумага.

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