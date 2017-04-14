Фото: В парке Горького скорая провалилась в фонтан

Инцидент произошел днем 14 апреля в центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Пожилому человеку стало плохо на прогулке. По вызову к нему прибыл автомобиль скорой помощи, однако он провалился в фонтан. Пострадавшего перенесли на носилках во второй автомобиль и увезли в больницу.