Фото: В парке Горького скорая провалилась в фонтан
(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). В Казани один из прибывших по вызову автомобилей скорой провалился в фонтан, сообщил ИА «Татар-информ» пользователь социальной сети Сергей Семёркин.
(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). В Казани один из прибывших по вызову автомобилей скорой провалился в фонтан, сообщил ИА «Татар-информ» пользователь социальной сети Сергей Семёркин.
Инцидент произошел днем 14 апреля в центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Пожилому человеку стало плохо на прогулке. По вызову к нему прибыл автомобиль скорой помощи, однако он провалился в фонтан. Пострадавшего перенесли на носилках во второй автомобиль и увезли в больницу.