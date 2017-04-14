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15:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В парке Горького скорая провалилась в фонтан

(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). В Казани один из прибывших по вызову автомобилей скорой провалился в фонтан, сообщил ИА «Татар-информ» пользователь социальной сети Сергей Семёркин.

Инцидент произошел днем 14 апреля в центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Пожилому человеку стало плохо на прогулке. По вызову к нему прибыл автомобиль скорой помощи, однако он провалился в фонтан. Пострадавшего перенесли на носилках во второй автомобиль и увезли в больницу.

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