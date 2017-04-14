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14:48 (мск), источник: Фонтанка

Сын замглавы Эрмитажа Новиков задержан за «соль»

В Москве задержан сын замдиректора Эрмитажа и недавний глава департамента Минкульта РФ Артем Новиков. Его подозревают в хранении наркотиков.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 14 апреля, Артема Новикова доставят в суд для избрания меры пресечения по уголовному делу, возбужденному два дня назад по статье 228 УК. Следствие, вероятно, заявит в суде ходатайство об аресте экс-чиновника.

Артем Новиков до недавнего времени возглавлял департамент инвестиций, реставрации и строительства Минкульта, являясь преемником арестованного по делу реставраторов Бориса Мазо. 4 апреля министерство разослало в СМИ сообщение, что Новиков уволился по собственному желанию и этическим соображениям.

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По данным «Фонтанки», эпизод с наркотиками приходится на карьеру Новикова в Минкульте. 28 марта 2017 года Артема увезли с работы сотрудники ФСБ: чекисты опросили и провели осмотр его квартиры, найдя банку белого вещества. Контрразведке оно показалось синтетическим наркотиком, а Новиков назвал его солью и употребление отрицал.

После бессонной ночи главу департамента отпустили. Возможно, с расчетом на перспективное сотрудничество в вопросах, интересующих госбезопасность.

Несомненно, тогдашний опрос Новикова тесно связан с задержанием его отца — замдиректора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова. Тот — ключевой фигурант дела о мошенническом хищении десятков миллионов рублей на реконструкции Запасного дома на Дворцовой набережной компанией «Балтстрой». Сидит под домашним арестом в Москве, хотя регистрацию имеет в Петербурге.

На публикацию «Фонтанки» о визите ФСБ к Новикову-младшему и порошке пытался ответить министр культуры Владимир Мединский. Он показал Артема перед камерами, хотя тот после ночи в ФСБ явно выбивался из федерального дресс-кода, и уличил прессу в непрофессионализме, оставив за скобками наркотики в квартире подчиненного и семейственность — младший Новиков курировал распределение миллиардов, а Эрмитаж старшего исправно получал федеральное финансирование по линии Минкульта.

Новое задержание Новикова-младшего, возможно, просто связано с готовностью заключения экспертов по банке, и в ней не нашлось места соли. А может, госбезопасность не дождалась взаимности.

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