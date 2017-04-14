Водитель школьного автобуса, врезавшегося под Омском в поезд, перенёс клиническую смерть и остался жив
Пострадавшей в аварии девочке всего восемь лет: Минобразования продолжает уточнять данные о ДТП в Нововаршавском районе.
Пострадавшей в аварии девочке всего восемь лет: Минобразования продолжает уточнять данные о ДТП в Нововаршавском районе.
Пострадавшая в аварии девочка 2009 года рождения получила лёгкое сотрясение мозга. Ребёнок находится в стрессовом состоянии. Сейчас с маленькой школьницей работает психолог. Другой психолог работает в Новороссийке с остальными девятью детьми, ехавшими в автобусе.
В автокатастрофе погибла женщина, сопровождавшая детей. По данным Life, это сотрудница школы 1960 года рождения.
Министерство образования уточнило, что автобус, в котором перевозили детей, принадлежал не Нововаршавской
Напомним, что сегодня около 14:00 микроавтобус «ГАЗель», перевозивший детей из села Победа в село Новороссийка, проехал железнодорожный переезд на красный свет и врезался в грузовой поезд.