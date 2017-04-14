Водитель школьного автобуса, врезавшегося под Омском в поезд, перенёс клиническую смерть и остался жив

Пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич сообщил Om1.ru уточнённые данные о столкновении школьного микроавтобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде. Водитель автобуса не погиб, как утверждалось ранее. Мужчина пережил клиническую смерть и буквально вернулся с того света. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Пострадавшая в аварии девочка 2009 года рождения получила лёгкое сотрясение мозга. Ребёнок находится в стрессовом состоянии. Сейчас с маленькой школьницей работает психолог. Другой психолог работает в Новороссийке с остальными девятью детьми, ехавшими в автобусе.