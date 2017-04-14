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14:18 (мск), источник: Om1.ru

Водитель школьного автобуса, врезавшегося под Омском в поезд, перенёс клиническую смерть и остался жив

Пострадавшей в аварии девочке всего восемь лет: Минобразования продолжает уточнять данные о ДТП в Нововаршавском районе.

Пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич сообщил Om1.ru уточнённые данные о столкновении школьного микроавтобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде. Водитель автобуса не погиб, как утверждалось ранее. Мужчина пережил клиническую смерть и буквально вернулся с того света. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Пострадавшая в аварии девочка 2009 года рождения получила лёгкое сотрясение мозга. Ребёнок находится в стрессовом состоянии. Сейчас с маленькой школьницей работает психолог. Другой психолог работает в Новороссийке с остальными девятью детьми, ехавшими в автобусе.

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В автокатастрофе погибла женщина, сопровождавшая детей. По данным Life, это сотрудница школы 1960 года рождения.

Министерство образования уточнило, что автобус, в котором перевозили детей, принадлежал не Нововаршавской школе-гимназии, а ресурсному центру при районном комитете образования. Автобус был оборудован ремнями безопасности и соответствовал необходимым нормам перевозки детей. Возможно, именно поэтому дети уцелели.

Источник: 55.mchs.gov.ru

Напомним, что сегодня около 14:00 микроавтобус «ГАЗель», перевозивший детей из села Победа в село Новороссийка, проехал железнодорожный переезд на красный свет и врезался в грузовой поезд.

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Водитель школьного автобуса, врезавшегося под Омском в поезд, перенёс клиническую смерть и остался жив
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