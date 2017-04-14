Несовершеннолетний пострадал в результате столкновения легковушек в Ростове
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
Несовершеннолетний пострадал в результате столкновения легковушек в донской столице.
Как сообщает
По предварительным данным, Volkswagen Polo, водитель которого не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2109.
В результате столкновения находившемуся в салоне иномарки ребенку потребовалась помощь медиков.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.