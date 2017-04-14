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14:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Несовершеннолетний пострадал в результате столкновения легковушек в Ростове

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

Несовершеннолетний пострадал в результате столкновения легковушек в донской столице.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло 13 апреля в 19.45 на улице Профсоюзной.

По предварительным данным, Volkswagen Polo, водитель которого не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2109.

В результате столкновения находившемуся в салоне иномарки ребенку потребовалась помощь медиков.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

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