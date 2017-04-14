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14:52 (мск), источник: Водитель Петербурга

В снегопад петербургские трамваи теряли рельсы

Cнежный вечер в Петербурге ознаменовался сразу несколькими инцидентами с трамваями.

Минувший снежный вечер в Петербурге ознаменовался сразу несколькими инцидентами с трамваями. О них сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В трёх случаях вагоны сходили с рельсов.

На перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского «трамвай не поделил рельсы», рассказал Леонид. «Там один трамвай, он пополам переломился», — добавил Алексей.

Ещё один вагон унесло с путей на проспекте Стачек, перед перекрёстком с улицей Маршала Казакова.

Около полуночи похожий инцидент произошёл на пересечении улиц Салова и Бухарестской, около станции метро «Бухарестская».

За пару часов до этого на той же Бухарестской, но на перекрёстке с улицей Ярослава Гашека, трамвай не разъехался с легковым автомобилем.

В этих инцидентах никто не пострадал, рассказали «Водителю Петербурга» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс». Об их причинах говорить пока рано, как и о том, повлиял ли снегопад. Каждый случай разбирает специальная комиссия, которая, как правило, работает несколько дней.

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