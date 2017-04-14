В снегопад петербургские трамваи теряли рельсы

Минувший снежный вечер в Петербурге ознаменовался сразу несколькими инцидентами с трамваями. О них сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В трёх случаях вагоны сходили с рельсов.

На перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского «трамвай не поделил рельсы», рассказал Леонид. «Там один трамвай, он пополам переломился», — добавил Алексей.

Ещё один вагон унесло с путей на проспекте Стачек, перед перекрёстком с улицей Маршала Казакова.

Около полуночи похожий инцидент произошёл на пересечении улиц Салова и Бухарестской, около станции метро «Бухарестская».

За пару часов до этого на той же Бухарестской, но на перекрёстке с улицей Ярослава Гашека, трамвай не разъехался с легковым автомобилем.