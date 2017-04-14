Росгвардия задержала жителя Иркутска при закладке в тайники «спайса»

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнего жителя Иркутска, который закладывал в тайники пакетики со «спайсом» массой около восьми граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по данной статье до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Предполагаемого преступника задержали в момент закладки очередной партии наркотического средства.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе проведенного личного досмотра, в присутствии понятых, у подозреваемого обнаружены и изъяты полимерные пакеты с порошкообразным содержимым светлого цвета. Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством “спайс” массой около восьми граммов», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции № 2 МО МВД России «Иркутское», где выяснилось, что злоумышленник приобрел наркотические средства через интернет для дальнейшей реализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело.