Росгвардия задержала жителя Иркутска при закладке в тайники «спайса»
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнего жителя Иркутска, который закладывал в тайники пакетики со «спайсом» массой около восьми граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по данной статье до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Предполагаемого преступника задержали в момент закладки очередной партии наркотического средства.
«На место происшествия была вызвана
Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции № 2 МО МВД России «Иркутское», где выяснилось, что злоумышленник приобрел наркотические средства через интернет для дальнейшей реализации.
По данному факту возбуждено уголовное дело.