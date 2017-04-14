Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Кириенко заработал в десять раз больше Путина
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: Сеть в восторге от первого совместного фото Галкина с женой
Семья выпавшего из окна актёра идет к Бондарчуку
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Не уступит»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Росгвардия задержала жителя Иркутска при закладке в тайники «спайса»

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнего жителя Иркутска, который закладывал в тайники пакетики со «спайсом» массой около восьми граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по данной статье до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Предполагаемого преступника задержали в момент закладки очередной партии наркотического средства.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе проведенного личного досмотра, в присутствии понятых, у подозреваемого обнаружены и изъяты полимерные пакеты с порошкообразным содержимым светлого цвета. Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством “спайс” массой около восьми граммов», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции № 2 МО МВД России «Иркутское», где выяснилось, что злоумышленник приобрел наркотические средства через интернет для дальнейшей реализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рок-балет, баскетбол и пасхальное шествие: куда пойти в выходные в Иркутске
Опубликована декларация о доходах Путина и Медведева за 2016 год
КНДР назвала цели возможного авиаудара в случае агрессии США
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
В России агентства S&P, Moody’s и Fitch стали филиалами
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь