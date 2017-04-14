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14:46 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинец выстрелил в лицо незнакомцу из газового пистолета

Стрелок оказался случайным прохожим, который не смог пройти мимо двух повздоривших водителей.

Сотрудники Росгвардии задержали челябинца, который выстрелил в лицо местному жителю из газового пистолета возле торгового комплекса «Алмаз» в Ленинском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел днем в четверг, 13 апреля.

«Потерпевший пояснил бойцам, что двигался по Копейскому шоссе на личным автомобиле, когда его подрезал водитель маршрутного такси. Автолюбители остановились у “Алмаза” и начали выяснять отношения. В это время проходивший мимо 21-летний парень решил вмешаться в конфликт, достал газовый пистолет и выстрелил в лицо водителю легковушки», — рассказали в ведомстве.

Сам задержанный пояснил, что со спорщиками не знаком — просто не смог пройти мимо.

Молодой человек доставлен в отдел полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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