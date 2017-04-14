Челябинец выстрелил в лицо незнакомцу из газового пистолета
Стрелок оказался случайным прохожим, который не смог пройти мимо двух повздоривших водителей.
Стрелок оказался случайным прохожим, который не смог пройти мимо двух повздоривших водителей.
Сотрудники Росгвардии задержали челябинца, который выстрелил в лицо местному жителю из газового пистолета возле торгового комплекса «Алмаз» в Ленинском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел днем в четверг, 13 апреля.
«Потерпевший пояснил бойцам, что двигался по Копейскому шоссе на личным автомобиле, когда его подрезал водитель маршрутного такси. Автолюбители остановились у “Алмаза” и начали выяснять отношения. В это время проходивший мимо 21-летний парень решил вмешаться в конфликт, достал газовый пистолет и выстрелил в лицо водителю легковушки», — рассказали в ведомстве.
Сам задержанный пояснил, что со спорщиками не знаком — просто не смог пройти мимо.
Молодой человек доставлен в отдел полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.