В Перми закрыли садик, где отравились дети
У пяти воспитанников детсада № 134 предварительно была диагностирована острая кишечная инфекция. Деятельность учреждения приостановили.
У пяти воспитанников детсада № 134 предварительно была диагностирована острая кишечная инфекция. Деятельность учреждения приостановили.
Пермский детский сад № 134 с 13 апреля закрыт, в связи с отравлением воспитанников. По информации краевого Роспотребнадзора, с жалобами на плохое самочувствие и тошноту обратились пять малышей. Один из них был госпитализирован.
Детям был поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». По этому поводу начато