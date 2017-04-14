В Перми закрыли садик, где отравились дети

Пермский детский сад № 134 с 13 апреля закрыт, в связи с отравлением воспитанников. По информации краевого Роспотребнадзора, с жалобами на плохое самочувствие и тошноту обратились пять малышей. Один из них был госпитализирован.



Детям был поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». По этому поводу начато санитарно-эпидемиологическое расследование.