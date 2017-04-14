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14:48 (мск), источник: Новости Перми

В Перми закрыли садик, где отравились дети

У пяти воспитанников детсада № 134 предварительно была диагностирована острая кишечная инфекция. Деятельность учреждения приостановили.

Пермский детский сад № 134 с 13 апреля закрыт, в связи с отравлением воспитанников. По информации краевого Роспотребнадзора, с жалобами на плохое самочувствие и тошноту обратились пять малышей. Один из них был госпитализирован.

Детям был поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». По этому поводу начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

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