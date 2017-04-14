Под Омском скончался водитель врезавшегося в поезд автобуса

Врачи боролись за жизнь водителя на протяжении нескольких часов. После ДТП он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, пережил клиническую смерть.

В настоящее время в больнице также находятся девять школьников. Они проходят медицинское освидетельствование. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. У одного из пострадавших детей диагностирован перелом костей таза.

Спасти не удалось также женщину, сопровождающую детей в поездке. Она являлась сотрудником службы технического обеспечения Победовской образовательной организации.

Напомним, ДТП на железнодорожном переезде в Нововаршавском районе произошло сегодня около двух часов дня. Водитель школьного микроавтобуса перевозил 10 детей после занятий из села Победа в село Новороссийское. Переезд был оборудован световой и звуковой сигнализацией, однако водитель неожиданно вылетел на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Проходящий грузовой состав врезался в микроавтобус.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В сфере школьных перевозок в сельских районах региона проводятся проверки.