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14:50 (мск), источник: "Российская газета"

Под Омском скончался водитель врезавшегося в поезд автобуса

В Нововаршавской районной больнице Омской области скончался водитель школьного автобуса, столкнувшегося на железнодорожном переезде с грузовым поездом. Число погибших в аварии достигло двух человек.

Врачи боролись за жизнь водителя на протяжении нескольких часов. После ДТП он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, пережил клиническую смерть.

— Медикам не удалось его спасти, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

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В настоящее время в больнице также находятся девять школьников. Они проходят медицинское освидетельствование. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. У одного из пострадавших детей диагностирован перелом костей таза.

Спасти не удалось также женщину, сопровождающую детей в поездке. Она являлась сотрудником службы технического обеспечения Победовской образовательной организации.

Напомним, ДТП на железнодорожном переезде в Нововаршавском районе произошло сегодня около двух часов дня. Водитель школьного микроавтобуса перевозил 10 детей после занятий из села Победа в село Новороссийское. Переезд был оборудован световой и звуковой сигнализацией, однако водитель неожиданно вылетел на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Проходящий грузовой состав врезался в микроавтобус.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В сфере школьных перевозок в сельских районах региона проводятся проверки.

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