Трое екатеринбуржцев избили подростка у Драмтеатра

В Екатеринбурге около Драмтеатра группа молодых людей избила 17-летнего подростка-скейтбордиста. Потасовка произошла 12 апреля 2017 года.

«Подросток написал заявление в полицию. Сейчас проводится судебно-медицинское освидетельствование для установления степени тяжести вреда здоровью. Со слов пострадавшего, у него возник конфликт с тремя неустановленными лицами старше 20 лет. Словесная перепалка переросла в драку. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства и устанавливаются причастные к потасовке лица», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.